Горан Драгич передумал завершать выступления за сборную Словении

Разыгрывающий сборной Словении Горан Драгич под впечатлением от выхода команды в финал Евробаскета-2017 готов изменить своё решение завершить выступления за сборную после турнира.



«Если наш главный тренер Игор Кокошков продолжит работать со сборной, то останусь и я», – передаёт слова Драгича Eurohoops.



На Евробаскете-2017 сборная Словении под руководством Кокошкова, выйдя в финал, добилась лучшего результата за всю историю участия в континентальных первенствах. До этого высшим достижением словенцев было пятое место на домашнем Евробаскете-2013.

Драгич: в финале сборная Словении готова к любому сопернику