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Джорджевич: Швед провёл просто невероятный матч

16 сентября 2017, суббота. 00:35 Баскетбол

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Саша Джорджевич, поделился впечатлениями от победы своей команды в полуфинальном матче Евробаскета с Россией. Специалист отметил отличную игру Алексея Шведа, вместе с тем отметив, что в его команде были готовы ко всем тактическим приёмам, которые мог применить соперник.

«Это был прекрасный полуфинальный матч. Обе команды заслуженно дошли до этой стадии, обе показали отличный баскетбол. Но сегодня игроки сборной Сербии были готовы, сконцентрированны, они старались, у них горели глаза. Это настоящие герои вечера. Ребята, которых вы видели на площадке, никогда не пропускали тренировок в подготовительный период в этом году, ни разу. Если не считать Йовича, у которого были проблемы со здоровьем и который пару дней лечился. Старательная работа, настрой, жажда борьбы, командная химия, их человеческие качества — всё это позволило нам выйти в финал.

Мы провели отличную первую половину встречи, были готовы ко всем тактическим приёмам, которые могла применить сборная России. Йович получил повреждение и не смог продолжить матч, но мы справились с его потерей. Классная игра Богдановича, Марьяновича, важные броски Мичича — это запомнится. Швед провёл просто невероятный матч. Мы знали, что Россия будет догонять во второй половине. Тяжело противостоять такой сборной, у которой мастеровитые, опытные игроки, участвующие в Евролиге и не понаслышке знающие, что такое НБА. Алексея было тяжело удержать. Но я должен отдать должное, во-первых, Милосавлевичу, который мешал лидеру россиян. Также похвалю Богдановича, опекавшего Шведа в первой половине, старательного Лучича.

Но игра с Россией завершена, и мы должны думать о следующем сопернике. Словения — команда, которая ещё никому здесь не проигрывала. Словенцы — очевидные фавориты, они играют потрясающе, у них есть пара лидеров, много квалифицированных игроков, сплочённый коллектив, и у них очень хороший тренер. Конечно, будет тяжело. Постараемся выступить лучше, чем в двух предыдущих финалах», — заявил серб на послематчевой пресс-конференции.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Сербии — Баскетбол Алексей Швед Саша Джорджевич
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