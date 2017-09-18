ЦСКА в товарищеском матче взял верх над «Панатинаикосом», Хайнс набрал 17 очков

ЦСКА в товарищеском матче нанёс поражение греческому «Панатинаикосу» со счётом 68:60.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «армейцев» Кайл Хайнс, набравший 17 очков и совершивший 7 подборов.
Товарищеский матч
«Панатинаикос» – ЦСКА – 60:68
«Панатинаикос»: Синглтон (4 + 7 подборов), Риверс (15 + 4 подбора + 3 перехвата), Бохоридис (2), Денмон (8), Гист (10), Калаитзакис (9 + 4 подбора), Габриэль (1), Огест (6), Лоджески (5), Митоглу (3 подбора).
ЦСКА: Гаврилов (4), Кацивелис (4), Вестерманн (12), Коробков (1), Клайберн (7 + 4 подбора), Хиггинс (9 + 5 подборов), Астапкович (5 + 3 подбора), Хряпа (7 + 4 подбора), Хайнс (17 + 7 подборов), Хантер (2 + 5 подборов).
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