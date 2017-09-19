Миссас останется во главе сборной Греции

Костас Миссас, руководивший сборной Грецией на Евробаскете-2017, продолжит работу на посту главного тренера команды. Ранее сообщалось, что специалист прекратит работу с национальной команды. Тем не менее, глава Греческой федерации баскетбола Такис Цагаронис, заявил, что Миссас сохранит работу.

«Мы продолжим работу с тем же тренерским штабом», — приводит слова Цагарониса Eurohoops.

На завершившемся Евробаскете команда Греции заняла восьмое место, уступив в четвертьфинальном поединке сборной России.