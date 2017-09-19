20 тыс. болельщиков встретили сборную Сербии в Белграде

20 тыс. болельщиков встретили в Белграде сборную Сербии после Евробаскета-2017, на котором она заняла второе место, сообщает официальный сайт сербской федерации баскетбола. Из аэропорта команда в полном составе прибыла на центральную площадь столицы, где игроки и тренеры выступили с краткими речами перед поклонниками. Лично поздравить баскетболистов пришли премьер-министр Сербии Ана Брнабич и мэр города Синиша Мали.

Фотографии со встречи болельщиками сборной Сербии доступны для просмотра на официальном сайте сербской федерации баскетбола.

Болельщики встречают сборной Сербии на площади Белграда Фото : Официальный сайт федерации баскетбола Сербии