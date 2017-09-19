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20 тыс. болельщиков встретили сборную Сербии в Белграде

19 сентября 2017, вторник. 11:14 Баскетбол

20 тыс. болельщиков встретили в Белграде сборную Сербии после Евробаскета-2017, на котором она заняла второе место, сообщает официальный сайт сербской федерации баскетбола. Из аэропорта команда в полном составе прибыла на центральную площадь столицы, где игроки и тренеры выступили с краткими речами перед поклонниками. Лично поздравить баскетболистов пришли премьер-министр Сербии Ана Брнабич и мэр города Синиша Мали.

Фотографии со встречи болельщиками сборной Сербии доступны для просмотра на официальном сайте сербской федерации баскетбола.

Болельщики встречают сборной Сербии на площади Белграда

Болельщики встречают сборной Сербии на площади Белграда

Фото: Официальный сайт федерации баскетбола Сербии
Джорджевич: Сербия не получила равных шансов со Словенией
Источник: Официальный сайт федерации баскетбола Сербии Сообщить об ошибке
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