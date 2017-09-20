Дуайт Ховард: я не просил руководство «Орландо» увольнять Стэна ван Ганди

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Дуайт Ховард сказал, что в 2012 году не обращался к руководству «Орландо Мэджик» с просьбой уволить главного тренера Стэна ван Ганди.



«Тем летом руководство «Орландо» спросило меня о Стэне. Я сказал им, что, по моему мнению, он потерял авторитет в команде. Однако это было их решение начать искать нового тренера», – приводит слова Ховарда Sports Illustrated.



Напомним, что Дуайт в 2012 году был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс», где провёл всего один сезон. Следующим клубом центрового стал «Хьюстон Рокетс».

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