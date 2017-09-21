Маркифу Мориссу предстоит перенести операцию

Форвард «Вашингтон Уизардс» Маркиф Моррис перенесёт операцию в предстоящую пятницу, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Кэндис Бакнер. Таким образом, вероятно, баскетболист пропустит предсезонный лагерь с командой и старт регулярного чемпионата.

В минувшем чемпионате Моррис являлся игроком стартовой пятёрки. В его активе 76 поединков, в которых он набирал 14 очков и совершал 6,5 подбора в среднем. В плей-офф статистика игрока была немного скромнее. В 13 матчах он набирал 12,1 очка и собирал 6,3 подбора в среднем.