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Маццон: ошибка «Автодора» в том, что дали шанс «Керавносу» поверить в себя

22 сентября 2017, пятница. 09:27 Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Андреа Маццон пояснил причины упорной борьбы с «Керавносом» во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов ФИБА.

«Игра получилась тяжёлой, как это обычно бывает, когда победитель определяется по набранным очкам по сумме двух матчей. Никогда не знаешь, чего ожидать, но в любом случае самое главное – пройти квалификацию и выйти в следующий раунд. Мы начали игру с промахов из открытых позиций и не забили лёгкие быстрые прорывы. Когда у нас появилась возможность увеличить разницу в счёте, мы допустили несколько ошибок и позволили соперникам вернуться в игру. Во второй половине продолжали не забивать свои трёхочковые мячи из открытых позиций и дали «Керавносу» шанс поверить в себя. В этом заключалась наша самая большая ошибка.

На самом деле неважно, кто играет в ключевые моменты матча. Сегодня у Клименко был не лучший день. В концовке «Керавнос» использовал много пик-н-роллов в нападении. Поэтому нам было проще действовать с другими «большими», в результате чего мы сократили разницу в счёте. Но следующая игра может быть совершенно другой. У нас 5 «больших», и все они должны быть готовы к каждому матчу. Тот, кто лучше играет, тот и остаётся на площадке. Всё очень просто. Думаю, что Артём испытывает особые эмоции, выходя на паркет перед своими болельщиками и семьёй, и это вполне нормально. Убеждён, что в следующей игре против «больших» «Морнара» он станет ключом к нашему успеху», – цитирует Маццона официальный сайт клуба.

«Автодор» проиграл со счётом 63:67, но по сумме двух поединков вышел в следующий раунд. Там он встретится с черногорским «Морнаром».

«Автодор» дома уступил «Керавносу», но вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ
Источник: Официальный сайт БК "Автодор" Сообщить об ошибке
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Андреа Маццон БК Автодор
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