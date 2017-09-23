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Ричард Джефферсон: Данкан лучше Брайанта

23 сентября 2017, суббота. 14:36 Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон назвал свою версию пяти лучших игроков в истории НБА.

«Коби не лучше даже Тима Данкана. На первое место я поставлю Майкла Джордана. Вторым будет Леброн. У него ещё есть много лет, чтобы подняться на первую строчку. На третье место я поставлю Карима Абдула-Джаббара. Четвёртым, вероятно, будет Тим Данкан, а пятым – Мэджик Джонсон. Между Коби и Мэджиком очень маленькая разница», – сказал Джефферсон во время подкаста Barstool Sports.

Отметим, что Брайант и Данкан завоевали по пять чемпионских титулов.

Джефферсон: борьба в финале прошлого сезона была намного упорнее, чем казалось
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Спёрс Коби Брайант Ричард Джефферсон Тим Данкан
Новости. Баскетбол
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