Ричард Джефферсон: Данкан лучше Брайанта

Форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон назвал свою версию пяти лучших игроков в истории НБА.



«Коби не лучше даже Тима Данкана. На первое место я поставлю Майкла Джордана. Вторым будет Леброн. У него ещё есть много лет, чтобы подняться на первую строчку. На третье место я поставлю Карима Абдула-Джаббара. Четвёртым, вероятно, будет Тим Данкан, а пятым – Мэджик Джонсон. Между Коби и Мэджиком очень маленькая разница», – сказал Джефферсон во время подкаста Barstool Sports.



Отметим, что Брайант и Данкан завоевали по пять чемпионских титулов.

Джефферсон: борьба в финале прошлого сезона была намного упорнее, чем казалось