Колюшкин пропустит один-два месяца из-за травмы колена

Защитник «Нижнего Новгорода» Максим Колюшкин пропустит начало сезона-2017/18 из-за травмы колена, сообщает официальный сайт клуба.



Колющкин повредил колено во время тренировки. В ближайшее время ему предстоит операция, восстановление после которой займёт около одного-двух месяцев.



В минувшем сезоне 26-летний баскетболист выступал за саратовский «Автодор». Максим проводил на паркете по 16,0 минуты, набирал по 4,8 очка, собирал по 2,0 подбора, отдавал по 1,7 передачи, а также совершал по 1,1 перехвата в среднем за игру.

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