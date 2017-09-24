Р. Лопес: не грустите, «Уорриорз», скоро и Д. Трамп не сможет посещать Белый дом

Центровой «Чикаго Буллз» Робин Лопес избрал оригинальный способ выразить солидарность с игроками «Голден Стэйт Уорриорз», для которых президент США Дональд Трамп отозвал приглашение на традиционный чемпионский визит в Белый дом.



«Не грустите, «Уорриорз». Вполне вероятно, через несколько месяцев и сам Трамп не сможет посещать Белый дом», – написал Лопес в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».



Ранее в поддержку позиции «Голден Стэйт» и с критикой Трампа уже высказались ряд баскетболистов НБА.

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