Лукич: чтобы рассчитывать на победу, «НН» не может пропускать 70-80 очков

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич проанализировал причины поражения от «Антверп Джайантс» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов ФИБА.



«Перед матчем я сказал своим игрокам, что если мы рассчитываем на победу, то не можем пропускать 70-80 очков. В итоге пропустили 90. Да, первые 35 минут мы контролировали счёт, имели преимущество, но этого недостаточно, чтобы победить такую команду, как «Антверп». Они заряжены на атаку, и в первой половине мы достойно выдерживали соревнование по броскам, однако во второй допустили несколько ошибок и в последние три минуты уступили. Надеюсь, мы сделаем нужные выводы после первой игры и своей самоотдачей и дисциплиной сумеем отыграть разницу в три очка дома», – цитирует Лукича официальный сайт клуба.



Встреча завершилась выездным поражением «Нижнего Новгорода» со счётом 87:90.

«Нижний Новгород» проиграл «Антверп Джайентсу» в квалификации ЛЧ