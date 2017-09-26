Мэджик Джонсон: ожидаю, что Ингрэм будет набирать по 20 очков за игру

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился ожиданиями от игры форварда Брэндона Ингрэма в предстоящем сезоне.



«Брэндон наконец сказал: «Я больше не собираюсь уступать. У меня был Лу Уильямс, у меня был Ник Янг. Теперь это моя команда. Я стану первой опцией в атаке». Ингрэм с нетерпением ждёт этого. Он так упорно тренировался всё лето, и я сказал ему: «Если ты не будешь набирать в среднем по 20 очков за игру, я буду разочарован», – приводит слова Джонсона официальный сайт НБА.



В минувшем сезоне Ингрэм принял участие в 79 поединках. 20-летний форвард проводил на паркете по 28,8 минуты, собирая коллекцию из 9,4 очка, 4,0 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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