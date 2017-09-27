Маццон: надеюсь, «Автодор» продолжит играть так же, как в матче с «Морнаром»

Главный тренер «Автодора» Андреа Маццон прокомментировал победу своих подопечных в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с черногорским «Морнаром» (70:62).



«Я очень горжусь нашими игроками. Они пытались действовать на все 100%. Это было нелегко. Мы начали игру очень хорошо и направили её в то русло, которое было крайне выгодно нам. В первой половине атаковали с высоким процентом, что придало нам уверенности в себе. Вижу, что российские игроки становятся лучше день ото дня, и рад наблюдать за их прогрессом. Мы одержали победу без Даунса и Морриса – двух игроков, которые для нас действительно важны. Ирвин сегодня сыграл очень хорошо, набрав 10 очков за 10 минут. Все остальные ребята сделали всё возможное.

Теперь нам необходимо лишь найти энергию и постараться подойти свежими к домашней игре с «Орландиной». Конечно, мы приедем в Саратов после стольких игр и поездок. Однако надеюсь, что парни приложат последние усилия, чтобы завершить миссию. Им нужно продвинуться за границы возможностей и продолжать играть так же, как сегодня. Хочу поблагодарить ребят, потому что они прогрессируют сами, а также поддерживают меня. Знаю, я непростой тренер и непростой человек, но я доволен той работой, которую проделал. После всего мне приятно видеть игроков счастливыми после матча, а также выйти в финальную стадию квалификационного раунда Лиги чемпионов. Здесь на первый план выходит удача, сохранение концентрации и сокращение количества ошибок», – приводит слова Маццона официальный сайт «Автодора».