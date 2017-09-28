Родригес — MVP Кубка Гомельского

Разыгрывающий защитник ЦСКА Серхио Родригес признан самым ценным игроком Кубка Гомельского, сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ. В двух матчах турнира он набирал в среднем по 17,5 очка.

Лучшим тренером Кубка Гомельского стал наставник «Химок» Георгиос Барцокас, приведший команду к победе на турнире.

Звание лучшего защитника досталось ещё одному представителю «Химок» — Алексею Шведу, а лучшим форвардом турнира был признан новобранец подмосковной команды Энтони Гилл, набравший в финальном матче 23 очка и совершивший 6 подборов.