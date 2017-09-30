Фрейзер: в ответном матче с «Орландиной» обещаю сделать всё для победы

Защитник «Автодора» Брэнден Фрейзер прокомментировал победу над итальянской «Орландиной» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (70:69).

«Мы не проявили свои лучшие способности. После первой половины добились 13-очкового преимущества, но позволили гостям вернуться в игру. Значит, необходимо действовать стабильно на протяжении всех 40 минут. В ходе последних двух периодов мы не делились мячом и не двигали его так, как в первой половине. «Орландина» сразу же этим воспользовалась.

От ответного матча жду только победы, чтобы выйти в регулярный сезон Лиги чемпионов. Я не могу гарантировать её, но обещаю сделать всё, что в моих силах», — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Автодора».