Олиник разбил нос Ричардсону на тренировке

Центровой «Майами Хит» Келли Олиник во время выставочной тренировки во Флоридском Атлантическом университете случайно разбил нос одноклубнику Джошу Ричардсону, сообщает The South Florida Sun-Sentinel. Олиник перешёл в «Майами» в «Бостон» этим летом.



Ричардсон сгладил эту ситуацию, подчеркнув, что такое вполне нормально, если спортсмены играют в полную силу.



«Такое случается, если парни играют в полную силу. Я рад, что Келли в нашей команде и теперь может фолить на ком-нибудь другом», — сказал Ричардсон.