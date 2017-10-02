Игроки «Хоукс», «Клипперс», «Майами» и «Торонто» взялись за руки во время гимнов

Игроки и члены тренерских штабов «Атланты Хоукс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит» и «Торонто Рэпторс» взялись за руки во время исполнения национальных гимнов США и Канады перед началом предсезонных матчей.



Напомним, что в последнее время американские спортсмены протестуют против политики президента Дональда Трампа. Некоторые игроки НФЛ предпочитают не вставать во время исполнения гимна США.



Ранее НБА предупредила команды лиги о правилах поведения во время исполнения гимнов.



Фото доступно на официальных страницах «Майами» и «Клипперс» в социальной сети «Твиттер».