Уэстбрук: семья — это самое главное для меня

Разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук прокомментировал продление соглашения с «Оклахома-Сити Тандер». Новое соглашение MVP минувшего сезона с клубом из Оклахомы рассчитано на пять лет и $ 205 млн.

«Мне нравится то место, где я нахожусь. Я не волновался из-за того, что входил в контрактный год. Понимаете, это то, что я всё время пытаюсь вам сказать: меня это не беспокоило, потому что я знаю, чего хочу. Это часть работы, но я на самом деле никогда не волновался из-за этого. На самом деле я просто сосредоточился на том, чтобы быть дома с близкими.



Я не разговаривал с журналистами, поэтому вы, ребята, писали свои собственные предположения, но на меня это не влияло. Семья — это самое главное для меня, и это то, на чём я был сосредоточен минувшим летом. Когда пришло время сосредоточиться на баскетболе, я сделал это, вот и всё», — сказал Уэстбрук в интервью ESPN.