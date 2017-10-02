Хардуэй-младший: если кто-то хочет поспорить о моём контракте, это их дело

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Тим Хардуэй-младший сообщил, что его не волнует критика в свой адрес в связи с четырёхлетним контрактом на общую сумму $ 71 млн.

«Сейчас мне действительно всё равно. Люди должны двигаться дальше, двигаться вперёд. Это в прошлом. Мы должны хорошо подготовиться к сезону. Если кто-то всё ещё будет спорить о моем контракте, это их дело. Я сосредоточен на команде и хочу побеждать. Знаю, что мои товарищи по команде и тренерский штаб доверяют мне. Хочу сделать всё, чтобы помочь команде победить», – приводит слова Хардуэя-младшего Daily News.

25-летний игрок в прошлом регулярном чемпионате провёл за «Атланту Хоукс» 79 матчей, в среднем набирая 14,5 очка и совершая 2,8 подбора.