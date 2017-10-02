Клэй Томпсон: я готов сделать скидку «Голден Стэйт» при продлении контракта

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон готов сделать скидку своей действующей команде при продлении контракта.



«Я, наверное, мог бы сделать это, да. Много ли готов потерять в деньгах? Я не знаю. Но я не готов уступать столько же, сколько уступил Кевин Дюрант минувшим летом. Я не так много зарабатываю за пределами площадки.



Если это несколько миллионов… Я буду рад, не хочется ни с кем расставаться», — цитирует Томпсона The Athletic.

Томпсон подписал четырехлетнее продление на 70 млн долларов с «Голден Стэйт Уорриорз» в 2014 году. 27-летний Томпсон станет свободным агентом в 2019 году.