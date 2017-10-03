Дж. Робинсон: «Автодор» не воспользовался своими шансами, и игра ушла от нас

Американский разыгрывающий «Автодора» Джастин Робинсон поделился мнением о поражении саратовского клуба в квалификации Лиги чемпионов ФИБА от итальянской «Орландины» (59:92). Неудача привела к завершению выступлений российской команды в этом европейском турнире.



«У нас была тяжёлая битва с очень хорошей командой. Мы имели массу возможностей, но не забили много открытых бросков и не подбирали мячи. Это привело к тому, что игра ушла от нас. Просто не воспользовались предоставленными нам шансами. Всё, что мы можем сделать сейчас, — смотреть вперёд и готовиться к тому пути, который ждёт нас впереди», — цитирует Робинсона клубная пресс-служба.

14 очков Робинсона не помогли «Автодору» победить «Орландину» в матче ЛЧ