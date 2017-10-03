Маццон: формат с 6 матчами за 14 дней нереален и несправедлив для игроков

Главный тренер «Автодора» Андреа Маццон после поражения от «Орландины» (59:92) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов подверг критике насыщенный календарь игр, который привёл к усталости баскетболистов из Саратова.



«Все мы старались сделать всё возможное и не можем никого винить, потому что формат с 6 играми за 14 дней с большим количеством поездок был действительно нереальным и несправедливым для спортсменов. Каждый раз мы проводили в пути от 15 до 17 часов. Для подтверждения моих слов достаточно отметить, что лишь одной команде из первого квалификационного раунда – «Людвигсбургу» – удалось пробиться в групповую стадию Лиги Чемпионов. Да, в первой половине сентября проходил Евробаскет, но ФИБА должна была найти подходящее решение, которое бы показывало одинаковое уважение ко всем участникам турнира.



Сегодня мы на шаг уступали в каждом аспекте игры и, очевидно, чрезмерно устали. Нам также не повезло, потому что Даунс и Моррис получили травмы. Кроме того, Забелин неожиданно слёг на два дня с температурой. Теперь нужно отдохнуть и восстановиться в физическом плане. Мы извлечём урок и будем сильнее в Лиге ВТБ, а также поборемся за победу в Кубке ФИБА-Европа», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.

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