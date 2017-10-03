Тристан Томпсон: буду бороться за звание лучшего шестого игрока сезона

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон не видит проблемы в том, что в предстоящем сезоне станет выходить со скамейки запасных.



«Я буду бороться за звание лучшего шестого игрока сезона. Настроил себя именно на это. Просто постараюсь играть на максимуме возможностей. Для меня не имеет значения, выходить в стартовом составе или со скамейки, но всё же хочу поставить перед собой такую цель. Думаю, моя энергия и подбор резервистов «Кливленда» позволят мне претендовать на этот титул. Особенно если команда будет побеждать», – цитирует Томпсона ESPN.

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