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Тристан Томпсон: буду бороться за звание лучшего шестого игрока сезона

3 октября 2017, вторник. 10:53 Баскетбол

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон не видит проблемы в том, что в предстоящем сезоне станет выходить со скамейки запасных.

«Я буду бороться за звание лучшего шестого игрока сезона. Настроил себя именно на это. Просто постараюсь играть на максимуме возможностей. Для меня не имеет значения, выходить в стартовом составе или со скамейки, но всё же хочу поставить перед собой такую цель. Думаю, моя энергия и подбор резервистов «Кливленда» позволят мне претендовать на этот титул. Особенно если команда будет побеждать», – цитирует Томпсона ESPN.

Уэйд: подбор игроков «Кливленда» позволяет мне выступать в роли плеймейкера
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Тристан Томпсон
Новости. Баскетбол
3 октября 2017, вторник
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