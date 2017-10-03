Расселл: хочу немедленно понять свою роль в «Бруклине», какой бы она ни была

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл отметил, что не хочет давать обещаний перед стартом сезона.

«Я действительно не хочу говорить об этом. Я просто хочу показать, что мы можем играть на хорошем уровне. Я не хочу говорить то, что потом все вокруг будут мне припоминать. Я многому научился за время, проведенное в НБА. Я просто хочу показать себя.

Я хочу немедленно понять свою роль в команде, какой бы она ни была. Хочу быть ​​агрессивным и вести игру. Чувствую, что могу забивать, могу создавать партнерам момент для броска… Нужно найти баланс и, конечно, реже терять мяч. Благодаря тому, что я буду играть в этой системе, у меня будет возможность сделать это», — цитирует игрока NetsDaily.