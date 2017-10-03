Ховард — о наличии пятерых детей: мне нужно было быть более ответственным

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Дуайт Ховард рассказал об отношении к своим детям. У баскетболиста на данный момент имеется пятеро детей от различных женщин — двое живут во Флориде, двое — в Лос-Анджелесе и ещё один — в Хьюстоне.



«Очевидно, что это непростая ситуация. Я должен был бы быть более ответственным. Я согрешил. Но я не буду воспринимать никого из них как ошибку. Каждый из них — это благословение для меня», — цитирует Ховарда Sports Illustrated.

Недавно баскетболист признался, что после завершения сезона-2014/2015 он всерьёз рассматривал возможность завершения карьеры.