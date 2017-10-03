Хорфорд: Ирвинг просто взорвал мой разум, у него нереальные навыки

Игрок «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд поделился мнением о навыках разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга, который пришёл в команду в результате обмена с «Кливленд Кавальерс».

«Я играл против него на протяжении нескольких лет, видел его на площадке, видел некоторые из его движений и был этим впечатлён. Да, он игрок уровня Матча звёзд. Он действительно хорош. Но когда видишь, что Кайри делает на тренировках, насколько легко он может забивать, уходить от опеки и делать много чего ещё, это впечатляет. Он просто взорвал мой разум.



Не думаю, что все осознают, насколько он хорош. Ему нужно время, чтобы акклиматизироваться и встроиться в командную игру. У него нереальные навыки. Я очень заинтригован и хочу увидеть, как будет развиваться сезон. Он будет отличным дополнением для нас», – приводит слова Хорфорда ESPN.