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18 очков Гриффина помогли «Клипперс» обыграть «Торонто»

4 октября 2017, среда. 11:01 Баскетбол

«Лос-Анджелес Клипперс» в предсезонном матче оказался сильнее «Торонто Рэпторс». Калифорнийский клуб записал в свой актив три четверти и завершил поединок со счётом 98:84.

Самым результативным игроком матча стал мощный форвард «Клипперс» Блэйк Гриффин, набравший 18 очков. В составе «Торонто» больше всех набрал разыгрывающий защитник Кайл Лоури, который отметился 17 баллами.

Предсезонный матч
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Торонто Рэпторс» – 98:84 (28:19, 34:30, 26:11, 10:24)
«Клипперс»: Гриффин (18), Галлинари (17), Уильямс (17), Беверли (14), Джонсон (10);
«Торонто»: Лоури (17), Пауэлл (16), Майлз (12), Ибака (12), Дерозан (11).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Клипперс Торонто Рэпторс Блэйк Гриффин Кайл Лоури
Новости. Баскетбол
4 октября 2017, среда
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