18 очков Гриффина помогли «Клипперс» обыграть «Торонто»

«Лос-Анджелес Клипперс» в предсезонном матче оказался сильнее «Торонто Рэпторс». Калифорнийский клуб записал в свой актив три четверти и завершил поединок со счётом 98:84.



Самым результативным игроком матча стал мощный форвард «Клипперс» Блэйк Гриффин, набравший 18 очков. В составе «Торонто» больше всех набрал разыгрывающий защитник Кайл Лоури, который отметился 17 баллами.



Предсезонный матч

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Торонто Рэпторс» – 98:84 (28:19, 34:30, 26:11, 10:24)

«Клипперс»: Гриффин (18), Галлинари (17), Уильямс (17), Беверли (14), Джонсон (10);

«Торонто»: Лоури (17), Пауэлл (16), Майлз (12), Ибака (12), Дерозан (11).

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