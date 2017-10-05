Марио Фернандес: смотрел Евробаскет, болел за Россию. Очень понравился Швед

Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес признался, что ему понравилась игра лидера сборной России по баскетболу Алексея Шведа.

«В основном мы проводим время с Витиньо. Любим с ним летом шашлыки пожарить, поиграть в футбол на приставке. Вообще мы любим видеоигры. Футбол, баскетбол… Кстати, я люблю баскетбол. Смотрел чемпионат Европы, болел за Россию. Очень понравился Швед», — сказал Фернандес в интервью «Российской газете».

Швед стал лучшим снайпером чемпионата Европы по баскетболу 2017 года, финальная часть которого проходила в Стамбуле. В девяти матчах Алексей набрал 219 очков и на 16 баллов опередил словенца Горана Драгича. Также Швед вошёл в символическую сборную Евробаскета.