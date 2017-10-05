«Кливленд» без Джеймса и Томаса проиграл «Атланте», победы «Мемфиса» и «Шарлотт»

«Атланта Хоукс» одержал крупную победу над «Кливленд Кавальерс» в предсезонном матче — 109:93. В составе победителей 18 очков набрал Деннис Шрёдер. У «Кавальерс», в составе которых отсутствовали Леброн Джеймс и Айзея Томас, 13 очков в свой актив записал Кей Фелдер.

«Мемфис Гриззлиз» без проблем выиграл у «Филадельфии Сиксерс» — 110:89. В составе «Мемфиса» 16 очков набрал Брэндэн Райт, у «Филадельфии» отметим Джалила Окафора (14 очков).

В ещё одном матче «Шарлотт Хорнетс» вырвал победу у «Детройт Пистонс» — 108:106. В составе «Шарлотт» 19 очков набрал Малик Монк, 18 в активе Джереми Лэмба, Дуайт Ховард оформил дабл-дабл (12 очков, 11 подборов). В составе «Детройта» 16 очков и 15 подборов на свой счёт записал Андре Драмонд.

НБА. Предсезонные матчи

«Кливленд» — «Атланта» — 93:109 (28:20, 22:27, 19:28, 24:34)

«Филадельфия» — «Мемфис» — 89:110 (25:31, 30:25, 17:30, 17:24)

«Детройт» — «Шарлотт» — 106:108 (34:26, 31:21, 16:33, 25:28).