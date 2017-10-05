20 очков Дюранта не помогли «Голден Стэйт» избежать поражения от «Миннесоты»

«Миннесота Тимбервулвз» в предсезонном поединке нанесла поражение действующему чемпиону НБА «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась в Китае и завершилась со счётом 111:95.



Самым результативным игроком поединка стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, набравший 20 очков. В составе победителей стоит выделить форварда Джимми Батлера и центрового Карла-Энтони Таунса, которые набрали по 16 баллов.

Предсезонный матч

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 95:111 (32:20, 23:30, 26:29, 14:32)

«Голден Стэйт»: Дюрант (20), Карри (14 + 6 подборов), Томпсон (13), Пачулия (10 + 6 подборов), Янг (7);

«Миннесота»: Таунс (16 + 8 подборов), Батлер (16 + 5 подборов), Уиггинс (14), Гибсон (13 + 7 подборов), Бьелица (11).