Шамперт травмировал стопу в матче с «Атлантой»

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт травмировал левую стопу в предсезонном поединке с «Атлантой Хоукс» (93:109), информирует ESPN.



В ближайшее время Шамперт пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности повреждения.



Отмечается, что защитник получил травму в результате неудачного приземления на паркет после попытки исполнить данк.



В минувшем сезоне Шамперт принял участие в 76 матчах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 7,5 очка, 2,9 подбора и 1,4 передачи за 25,5 минуты в среднем за игру.

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