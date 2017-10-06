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Шикарный финт Шведа – в видеообзоре матча Лиги ВТБ «Химки» – «Цмоки-Минск»

6 октября 2017, пятница. 09:44 Баскетбол

«Химки» представили ролик, посвящённый лучшим моментам стартового матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с белорусским «Цмоки-Минском». В их число вошли шикарный финт защитника Алексея Шведа, эффектные блок-шоты центрового Малкольма Томаса и форварда Сергея Мони, точный трёхочковый атакующего защитника Чарльза Дженкинса и броски с сопротивлением мощного форварда Энтони Гилла.

Встреча завершилась домашней победой «Химок» со счётом 83:55.

Видео доступно для просмотра на официальном канале клуба в YouTube.

19 очков Шведа помогли «Химкам» разгромить «Цмоки-Минск»
Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
Теги
БК Химки БК Цмоки-Минск Алексей Швед Дмитрий Моня
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