Шикарный финт Шведа – в видеообзоре матча Лиги ВТБ «Химки» – «Цмоки-Минск»

«Химки» представили ролик, посвящённый лучшим моментам стартового матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с белорусским «Цмоки-Минском». В их число вошли шикарный финт защитника Алексея Шведа, эффектные блок-шоты центрового Малкольма Томаса и форварда Сергея Мони, точный трёхочковый атакующего защитника Чарльза Дженкинса и броски с сопротивлением мощного форварда Энтони Гилла.

Встреча завершилась домашней победой «Химок» со счётом 83:55.

Видео доступно для просмотра на официальном канале клуба в YouTube.