Лю: Шамперт восстанавливается быстрее, чем все, кого я знаю

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю с оптимизмом оценивает шансы атакующего защитника команды Имана Шамперта восстановиться после растяжения голеностопа левой ноги к заключительному предсезонному матчу.



«Посмотрим, как будет себя чувствовать Шамперт. Он всегда очень хорошо залечивает травмы. Иман восстанавливается быстрее, чем все, кого я знаю. Так что всё зависит только от него», – передаёт слова Лю ESPN.



Последний предсезонный поединок «Кливленд» проведёт 13 октября с «Орландо Мэджик».

Шамперт вернётся в строй через 7-10 дней