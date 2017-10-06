Расселл: рад, что мы дали болельщикам «Бруклина» то, что они хотели

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл прокомментировал победу над «Майами Хит» в предсезонном матче, игра завершилась со счётом 107:88. «Бруклин Нетс» впервые в сезоне сыграли на своей площадке.

«Это было восхитительно. В Бруклине на матчах отличная атмосфера. Рад, что мы дали болельщикам команды то, что они хотели. Было весело», — цитирует игрока NetsDaily.

Д'Анджело Расселл провёл на паркете 24 минуты, набрал 9 очков, но совершил 3 потери и реализовал лишь 4 броска с игры из 14.