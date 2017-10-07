Роскошные данки Уэйда и Уолла – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам очередного дня предсезонных матчей. В их число вошли роскошные данки атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Дуэйна Уэйда и разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла, трёхочковый баззер-битер лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, шикарный проход с разворотом вокруг своей оси на 360 градусов разыгрывающего «Чикаго Буллс» Криса Данна и эффектный блок-шот атакующего защитника «Филадельфия Сиксерс» Джастина Андерсона.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе Youtube.