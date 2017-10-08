Флеваракис: против ЦСКА важно сохранять концентрацию и избежать потерь мяча

Главный тренер «Астаны» Костас Флеваракис поделился ожиданиями от предстоящего поединка с московским ЦСКА.



«Против ЦСКА мы должны играть очень внимательно в защите один на один, очень внимательно действовать в защите против пик-н-роллов, потому что ЦСКА та команда, которая за матч набирает более 90 очков. Мы должны остановить их результативность, если мы хотим выиграть, очень важно сохранять концентрацию, избежать потерь мяча и работать ответственно на подборе мяча», – приводит слова Флеваракиса официальный сайт «Астаны».

Итудис: «Астана» — команда уровня плей-офф