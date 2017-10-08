Дилэйни: я не верю в перестройку и «слив» сезона

Защитник «Атланты Хоукс» Малькольм Дилэйни поделился ожиданиями от предстоящего сезона, отметив, что его команда не планирует начинать перестройку.



«С нашей системой и тем, как мы двигаем мяч, мы можем удивить многих людей. Моя цель – всегда побеждать. Я не верю в перестройку. Я, конечно, не верю и в «слив» сезона ради высокого пика. Я собираюсь выиграть каждый матч, потому что это мой контрактный год, и я дошёл до этого момента из-за побед. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде победить. Это всё, что я могу контролировать», – приводит слова Дилэйни HoopsHype.

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