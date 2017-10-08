Батюм: знаю, что некоторые люди во Франции рады тому, что я получил травму

Легкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Николя Батюм, который получил травму в предсезонном поединке с «Детройт Пистонс», сообщил, что некоторые из его соотечественников рады повреждению игрока. Батюм отказался играть за сборную Франции на Евробаскете-2017, хотя ранее играл за национальную команду даже с травмами.

«Я знаю, что некоторые люди во Франции рады этому. Это очень огорчает. Я получил травму, а люди счастливы, говорят, что я это заслужил.… Поверьте, я получаю такие сообщения в социальных сетях. Справедливости ради, большая часть людей меня поддерживает», — цитирует игрока Еurohoops.

У Батюма диагностирован разрыв связок левого локтя, что оставит его вне игры на 8-12 недель.