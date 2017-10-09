Дабл-дабл Рэндла принёс «Лейкерс» победу над «Сакраменто»

«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Сакраменто Кингз» в предсезонном матче со счётом 75:69. Самым результативным в составе победителей стал Джулиус Рэндл, набравший 17 очков и сделавший 10 подборов. Ещё 15 очков на счету Кайла Кузмы. В составе «Сакраменто» стоит выделить Зака Рэндольфа, который записал себе в актив 16 очков.

Эта победа стала для «Лейкерс» первой в предсезонных матчах при трёх поражениях. «Сакраменто» проиграл во второй раз при одной победе.

НБА. Предсезонный матч

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто» — 75:69 (22:11, 19:18, 11:22, 23:18).