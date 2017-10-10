Роскошный аллей-уп Шведа и Томаса – в видеообзоре матча Лиги ВТБ ВЭФ – «Химки»

«Химки» представили ролик, посвящённый лучшим моментам матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с латвийским ВЭФом. Среди них оказались роскошные аллей-упы в исполнении защитника Алексея Шведа и центрового Малкольма Томаса, а также разыгрывающего Вячеслава Зайцева и мощного форварда Томаса Робинсона и шикарный проход атакующего защитника Джеймса Андерсона.

Встреча завершилась победой «Химок» на выезде со счётом 104:64.

Видео доступно для просмотра на официальном канале клуба на сервисе YouTube.