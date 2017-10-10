Батюму не потребуется операция

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Николя Батюм, получивший травму в предсезонном поединке с «Детройт Пистонс», избежит операции на травмированном локте. Ранее сообщалось, что француз пропустит от 8 до 12 недель.

После баскетболист отправился на обследование в Даллас, чтобы услышать мнение ещё одного врача. Там диагноз Батюма о разрыве связок локтевого сустава был подтверждён, однако необходимость операции была исключена. По прогнозам восстановление форварда может занять от 6 до 8 недель.

«Это будет долго, но не настолько, чтобы я пропустил весь сезон. Максимум я буду вне игры три месяца», — приводит слова Батюма Charlotte Observer.