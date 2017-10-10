Эмбиид: надеюсь, что проведу в «Филадельфии» остаток карьеры

«Филадельфия Сиксерс» официально объявил о продлении контракта с центровым Джоэлем Эмбиидом. Соглашение рассчитано до истечения сезона-2022/23. За следующие пять лет баскетболист сможет заработать $ 148 млн.

«Филадельфия» подписала новый контракт с Эмбиидом на $ 148 млн

Сам баскетболист остался доволен договорённостью, отметив, что хотел бы остаться в команде из Пенсильвании до завершения карьеры.

«Я очень взволнован происходящим. Хочу поблагодарить менеджмент, тренерский состав и фанатов за поддержку. Я очень люблю этот город. Здорово будет провести здесь следующие пять лет и, надеюсь, всю мою оставшуюся карьеру», — приводит слова Эмбиида официальный сайт «Филадельфии Сиксерс».

Фото с церемонии подписания нового контракта Эмбиида можно посмотреть на официальной странице «Филадельфии» в "Твиттере".