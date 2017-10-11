Макги: в США любят Карри, но в Китае им просто одержимы

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джавэйл Макги указал на особую популярность разыгрывающего защитника Стивена Карри в Китае.

«Здесь его встречают совершенно по-другому. В США люди любят Карри, но в Китае им просто одержимы. Это какое-то безумие», – приводит слова Джавэйла Макги ESPN.

«Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз» провели два предсезонных матча в Китае. 5 октября они сыграли в Шэньчжэне, а 8 октября — в Шанхае. По ходу обеих встреч болельщики скандировали в адрес Карри «MVP, MVP».