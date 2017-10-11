А. Миллер: по стилю игры Кириленко можно сравнить с Пиппеном и Дрэймондом Грином

Экс-игрок НБА Андре Миллер, посетивший Россию, поделился мнением об Андрее Кириленко, который в настоящее время руководит РФБ.



«Кириленко – один из самых классных игроков, которых я видел. Он был разносторонне развит: бросал мяч, защищался, делал блок-шоты, постоянно был активен. Могу сравнить его по стилю игры со Скотти Пиппеном.



С кем из нынешних игроков можно сравнить Андрея? Не так много игроков подобного формата и класса. Может быть, Николя Батюм, но он не так развит физически. Вероятно, всё-таки Дрэймонд Грин. Многие игроки, с которыми я был в одной команде, не хотели играть против Кириленко. Кармело Энтони неоднократно говорил, что ему очень сложно выходить против Андрея. К сожалению, тренеры не всегда выдавали ему должные кредиты на паркете, но – таков баскетбол. Фанаты и СМИ также не особо баловали АК-47 повышенным вниманием, однако специалисты прекрасно понимали его значение и высоко ценили.



Вы не поверите, но я в самолёте видел, как кто-то из пассажиров читал журнал, и там было фото Кириленко. Я уверен, он знает, что такое успех и как привести людей вокруг себя к хорошим результатам. Он играл в умный, «структурированный» баскетбол под руководством грамотного тренера Джерри Слоуна. Я уверен, что у Андрея большое будущее на посту баскетбольного функционера», – цитируют Миллера «Известия».

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