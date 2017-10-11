Уолтон не уверен, что Рэндл будет стартовым мощным форвардом «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон признался, что пока не знает, кто займёт место стартового мощного форварда команды в предстоящем сезоне.



На позицию «четвёртого номера» в стартовом составе претендуют Джулиус Рэндл и Ларри Нэнс-младший. В сезоне-2016/17 с первых минут матчи начинал Рэндл. 22-летний баскетболист принял участие в 74 поединках, собирая коллекцию из 13,2 очка, 8,6 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.



Нэнс-младший, выступающий за «Лейкерс» с 2015 года, в прошлом сезоне провёл 63 матча, лишь семь раз появившись в стартовой пятёрке. Ларри проводил на паркете по 22,9 минуты, набирая 7,1 очка, собирая 5,9 подбора и отдавая 1,5 передачи в среднем за игру.

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