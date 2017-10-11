Лю: Джеймсу не хватало чувства ритма, но меня это не слишком беспокоит

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю прокомментировал игру лидера команды Леброна Джеймса в предсезонном матче с «Чикаго Буллз» (94:108).

«Он не играл очень долго. Конечно, ему не хватало чувства ритма, что и привело к такому количеству потерь. Это часть игры, но я не беспокоюсь о Леброне, он будет в порядке. Это был его первый матч за несколько месяцев. Он найдёт свой ритм. Я не слишком беспокоюсь об этом", — приводит слова Тайрона Лю ESPN US.

В игре с «Буллз» Леброн провёл 30 минут, собрав коллекцию из 17 очков (8 из 13 с игры), 5 подборов, 3 результативных передач, 1 перехвата и 1 блок-шота и допустив 8 потерь.