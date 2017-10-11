Попович: никто не хотел, чтобы я вернулся на скамейку «Сан-Антонио»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович с иронией заметил, что никто не хотел его возвращения на скамейку в предсезонном матче с «Орландо Мэджик» (98:103).

«Никто не хотел этого. Все сказали, что они уже руководили командой, так что настала моя очередь. Поэтому мне пришлось дважды встать во время матча на тайм-ауты, а потом возвращаться на своё место», — цитирует Поповича San Antonio Express-News.

Попович вернулся к руководству командой после того, как в двух предыдущих матчах его заменяли ассистенты.