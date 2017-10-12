Лю: не уверен, что Джеймс сыграет в стартовом матче регулярного чемпионата

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю считает, что повреждение голеностопа левой ноги может помешать форварду его команды Леброну Джеймсу принять участие в первом поединке регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс».



«Не уверен, что Джеймс сыграет в стартовом матче регулярного чемпионата. Его лечением занимаются круглосуточно. Но на данный момент боли достаточно сильные. Пока я не уверен, стоит ли из-за этого беспокоиться всерьёз», – цитирует Лю ESPN.



Джеймс пропустит последнюю предсезонную встречу с «Орландо Мэджик».