Быков: я против татуировок и в своей семье никому не разрешу их делать

Тренер сборной России Сергей Быков признался, что негативно относится к татуировкам на теле.



«Татуировок у меня нет, я парень чистый в этом плане. Негативно к этому отношусь. Не хочу делать себе клеймо, как иногда делают животным. Я понимаю, что для многих это многое значит, каждой татуировкой они хотят привязать событие. Это их мнение, но я против татуировок и в своей семье никому не разрешу их делать», — сказал Быков в эфире «Спорт FM».

Ранее сообщалось, что Быков пока не продлил контракт с РФБ.